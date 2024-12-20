Макрон пообещал восстановить Майотту после разрушительного циклона

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил заморскую территорию Майотта, опустошенную циклоном Чидо, где он пообещал помочь населению восстановиться.

Его офис сообщил, что он продлил свою поездку, чтобы остаться на ночь в четверг, хотя изначально это не было запланировано, после того, как столкнулся с критикой со стороны местных жителей и сотрудников гуманитарных организаций.

Макрон совершил поездку по пострадавшим районам на вертолете, а затем встретился с пациентами и персоналом больницы.

Циклон «Чидо» пронесся над небольшой группой островов в Индийском океане, сопровождаясь сильными ветрами, скорость которых достигала 220 километров в час (136 миль в час).

Ветры нанесли особый ущерб трущобам Кавени на окраине столицы Мамудзу, где большая часть домов на склоне холма превратилась в груды металла, пластика, постельных принадлежностей и одежды, а также куски древесины, обозначающие каркасы домов, на которых они когда-то стояли.