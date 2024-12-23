32 человека погибли из-за образовавшейся давке на рынке Нигерии

Число погибших в давке на двух благотворительных мероприятиях в Нигерии возросло с 13 до 32, сообщила полиция в воскресенье.

По меньшей мере 22 человека погибли, когда в субботу они бросились собирать пожертвования, в том числе рис, растительное масло и деньги, на мероприятии в городе Окиджа на юго-востоке штата Анамбра.

Еще десять человек, в том числе четверо детей, были раздавлены насмерть на организованном церковью мероприятии в столице страны Абудже, где раздавалась бесплатная еда.

Полиция заявила, что расследует оба инцидента, произошедших через несколько дней после того, как в результате еще одной давки на школьной ярмарке в юго-западном городе Ибадан погибли 35 детей.