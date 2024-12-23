Министр обороны Германии предупредил о «гибридной войне»

Министр обороны Германии Борис Писториус в воскресенье предупредил, что Берлин должен быть готов отреагировать на любые гибридные атаки, в том числе со стороны России в преддверии внеочередных федеральных выборов и в последующий период.

Гибридная атака — это комплексная кибератака, которая использует несколько методов для проникновения и компрометации ИТ-систем, сетей или устройств цели.

Хотя непосредственной военной угрозы со стороны Москвы нет, министр обороны предупредил, что Путин мог бы перевооружить свою страну к 2030 году, что дало бы ей возможность "атаковать" членов НАТО.

«Мы также должны ожидать, что в ближайшие несколько лет Путин может проверить, насколько на самом деле сплочен НАТО, предприняв наступление в том или ином месте на территории альянса», — заявил Писториус изданию.