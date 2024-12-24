Бангладеш призывает Индию выдать бывшего премьер-министра Шейх Хасину

Исполняющий обязанности главы МИД Бангладеш Тухид Хоссейн сообщил, что правительству Индии была направлена ​​«вербальная нота», в которой говорится, что «правительство Бангладеш хочет вернуть ее [Хасину] для проведения судебного процесса».

Хоссейн не стал вдаваться в подробности судебного процесса, но в прошлом месяце Хасину вызвали в суд в Дакке, где ей предъявили обвинения в «массовых убийствах, расправах и преступлениях против человечности».

Хасина бежала из Бангладеш на вертолете, когда толпа штурмовала ее дворец 5 августа. С тех пор десятки ее союзников были взяты под стражу по обвинению в причастности к полицейским репрессиям, в результате которых погибло более 700 человек.

Представитель Министерства иностранных дел Индии сообщил, что запрос был получен.