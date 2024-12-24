Билл Клинтон госпитализирован с лихорадкой

Бывший президент США Билл Клинтон в понедельник днем ​​был госпитализирован в Вашингтоне для «тестирования и наблюдения» после того, как у него поднялась температура.

78-летний мужчина был госпитализирован в университетскую больницу MedStar Georgetown. Местные новости сообщили, что это не была чрезвычайная ситуация.

«Он пребывает в хорошем расположении духа и глубоко признателен за прекрасную заботу, которую он получает», — заявила в своем заявлении на платформе социальных сетей X заместитель руководителя аппарата Клинтон Энджел Урена.