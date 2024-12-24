Президент Германии призвал к единству в рождественском обращении

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем традиционном рождественском обращении призвал к единству в свете последних событий в стране.

Штайнмайер начал свою речь, текст которой был опубликован во вторник перед трансляцией в среду, с рассказа о смертельной давке на рождественской ярмарке в восточногерманском городе Магдебург.

«Темная тень нависла над этим Рождеством», — сказал он, добавив, что «мы можем только догадываться», что переживают родственники жертв после потери своих близких.

«Вы не одиноки в своей боли. Люди по всей стране сочувствуют вам и скорбят вместе с вами», — сказал Штайнмайер, а также поблагодарил полицию и медицинский персонал за их работу после нападения.

Говоря о последствиях атаки для общества, Штайнмайер призвал жителей Германии не разделяться.

«Ненависть и насилие не должны иметь последнего слова», — сказал он. «Не дадим разъединить себя. Давайте будем вместе!».