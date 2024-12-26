Japan Airlines сообщила о кибератаке

Авиакомпания Japan Airlines (JAL) в четверг заявила, что подверглась кибератаке.

В сообщении говорится, что инцидент может повлиять на рейсы, однако изначально не было подтверждено никаких конкретных отмен или задержек рейсов.

«Мы можем подтвердить, что подверглись кибератаке и занимаемся ситуацией», — заявила представительница Japan Airlines французскому информационному агентству AFP. «Вероятно, это повлияет на дальнейшую работу авиалиний».

«Существует вероятность задержек и отмен рейсов», — заявил авиаперевозчик.

В авиакомпании сообщили, что атака началась в 7:24 утра по местному времени (22:24 UTC).

Компания заявила, что временно отключила маршрутизатор, вызывавший сбои в работе системы, и приостановила продажу билетов на рейсы, вылетающие в четверг.

Общественная телекомпания NHK сообщила, что в нескольких японских аэропортах было задержано более десятка рейсов, но добавила, что массовых отмен или серьезных сбоев не было.