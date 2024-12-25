American Airlines возобновляет работу после технических проблем

Авиакомпания American Airlines получила разрешение на возобновление полетов после того, как из-за технической неполадки все ее рейсы были приостановлены.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) распорядилось приостановить все рейсы авиакомпании в США после того, как перевозчик сообщил о технической проблеме, затронувшей всю его систему. Причиной отключения, по всей видимости, стал сбой программного обеспечения, в результате которого посадочные талоны не удалось отсканировать на выходах на посадку.

Это произошло в то время, когда миллионы людей отправляются в путешествия в преддверии Рождества .

Авиакомпания подтвердила наличие проблемы в комментарии к одному из пользователей социальных сетей, попросив пассажиров «продолжать проявлять терпение».

Примерно через час FAA разрешило American Airlines возобновить полеты.

Причина технической неполадки не указана, и авиакомпания не опубликовала заявление, объясняющее данный сбой.