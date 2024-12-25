Бразилия: китайские рабочие находятся в «рабских» условиях

Министерство общественных работ Баии заявило, что с ноября им было выявлено «163 работника, которые, по всей видимости, находились в условиях, схожих с рабскими».

Министерство заявило, что рабочие находятся в «тревожной ситуации нестабильности» и подвергаются «унижающим достоинство условиям труда».

«В одном из помещений рабочие спали на кроватях без матрасов и не имели шкафов для личных вещей, которые хранились вместе с продуктами питания», — сообщили в министерстве, добавив, что на каждого 31 рабочего приходился только один туалет.

Министерство также заявило, что подозревает, что имел место «принудительный труд», поскольку у рабочих были конфискованы паспорта и удержано 60% их зарплаты.

В заявлении говорится, что те, кто уволится с работы, будут вынуждены оплатить компании стоимость авиабилетов из Китая и обратных билетов.

Бразильское дочернее предприятие BYD заявило в своем заявлении, что оно «немедленно разорвало» отношения с Jinjiang Construction Brazil, подрядчиком, который отвечал за работы на объекте, и «изучает другие соответствующие меры».