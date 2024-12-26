Мозамбик: более 1500 заключенных сбежали из тюрьмы Мапуту

Полиция Мозамбика сообщила, что 33 человека погибли и 15 получили ранения в результате беспорядков в тюрьме строгого режима в столице Мапуту. По словам командующего полиции страны, более 1500 заключенных сумели сбежать во время беспорядков. Протестующие также штурмовали несколько других тюрем в других частях страны, и еще десятки заключенных сбежали.

Он также сообщил, что 150 человек уже пойманы.

В последние несколько дней Мозамбик столкнулся с эскалацией протестов после объявления результатов выборов . Лидер оппозиции Венансио Мондлане, который, как сообщается, получил 24% голосов, отверг результаты как сфальсифицированные.

Столица Мапуту входит в число городов, наиболее пострадавших от протестов: в ходе них погибло не менее 56 человек, еще 380 получили ранения.

Протесты затронут и другие города: Бейра и Нампула.