Глава МИД Японии посетил Китай

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая посетил в среду Пекин, где провел несколько часов переговоров со своим коллегой Ван И и премьер-министром Китая Ли Цяном.

Обе стороны с осторожностью приветствовали недавнее улучшение двусторонних отношений между региональными соперниками, обычно имеющими сложные взаимоотношения.

«И Японии, и Китаю важно выполнять свои обязательства и вместе двигаться вперед к миру и процветанию этого региона и международного сообщества», — сказал Ивая в начале встречи с Ваном.

Между тем премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что двусторонние отношения «переживают критический период улучшения и развития», повторив высказывания председателя Си Цзиньпина, сделанные им в прошлом месяце на переговорах с новым премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Министерство иностранных дел Японии в среду заявило, что Ивая «выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском море, в том числе вокруг островов Сенкаку, растущей военной активностью Китая».

Острова Сенкаку — пять необитаемых участков суши в Восточно-Китайском море, известные как острова Дяоюйдао в Китае, расположенные к северо-востоку от Тайваня, к востоку от материкового Китая и к западу от японского острова Окинава.