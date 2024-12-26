Оппонент Меркель Фридрих Мерц стремится стать канцлером Германии

У Мерца было две политические жизни: одна до прихода Ангелы Меркель к власти в качестве канцлера в 2005 году и вторая после ее ухода в 2021 году.

Он отошел от политики после первого избрания Меркель канцлером Германии. Меркель, которую часто называют «врагом» Мерца, была прагматиком и умеренным человеком, не сходившимся во взглядах с убежденным консерватором Фридрихом Мерцем.

У Фридриха Мерца есть хорошие шансы стать следующим канцлером Германии Будучи лидером правоцентристской партии Христианско-демократический союз (ХДС) и консервативной парламентской группы, в которую входит баварский Христианско-социальный союз (ХСС) он станет главным кандидатом блока, сразившись с социал-демократами (СДПГ) на выборах 23 февраля следующего года Хотя Мерц никогда не занимал правительственных должностей, опросы общественного мнения показывают, что он является фаворитом. В возрасте 69 лет Мерц станет самым старым человеком, вступившим в должность главы правительства Федеративной Республики со времен Конрада Аденауэра, которому было 73 года, когда он был приведен к присяге в качестве первого канцлера Западной Германии в 1949 году.