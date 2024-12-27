Путин заявил, что Словакия готова выступить посредниками на переговорах по Украине

Владимир Путин заявил в четверг, что Россия открыта для предложения Словакии о проведении мирных переговоров с Украиной с целью прекращения спецоперации.

В воскресенье Путин принял премьер-министра Словакии Роберта Фицо для переговоров, в ходе которых Фицо заявил, что совершил визит из-за нежелания Украины продлевать поставки российского газа в Словакию через Украину после истечения срока действия текущего контракта в конце года.

В четверг Путин заявил, что Фицо сказал ему во время визита, что словацкие власти «будут рады предоставить свою страну в качестве площадки для переговоров».

«Мы не против, если уж на то пошло», — сказал он. «Почему бы и нет? Ведь Словакия занимает такую ​​нейтральную позицию».

Правительство Украины не отреагировало на данные заявления.