Немецкий стартап летающего такси Volocopter подал заявление о банкротстве

Немецкий производитель воздушного такси Volocopter в понедельник заявил, что подал заявление о банкротстве в окружной суд Карлсруэ , через несколько дней после того, как один из его ближайших конкурентов был спасен от краха.

Однако компания заявила, что все еще ищет инвесторов и планирует продолжить реализацию своего плана по выходу на рынок коммерческого воздушного такси.

Компании Volocopter, базирующейся недалеко от Штутгарта, все еще необходимо получить сертификат типа от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) для вывода на рынок своей линейки двухместных беспилотников Volocity.

Хотя компания и подала заявление о банкротстве, она заявила, что действует исходя из предположения, что инвестор будет найден в новом году.

В то же время компания заявила, что подача заявления о банкротстве необходима для того, чтобы остаться на плаву.

«Несмотря на недавние интенсивные усилия по сбору средств, найти жизнеспособное решение для поддержания регулярной деятельности за пределами процедуры банкротства не удалось», — сказал Волокоптер.