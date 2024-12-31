Германия заявляет, что Илон Маск пытается повлиять на февральские выборы

Пресс-секретарь правительства Германии Кристиана Хоффманн в понедельник заявила, что миллиардер Илон Маск пытается оказать влияние на выборы в Германии, которые должны состояться 23 февраля.

Однако она также попыталась преуменьшить влияние, которое могли оказать вмешательства Маска после его заявления о поддержке крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) .

«Действительно, Илон Маск пытается повлиять на федеральные выборы посредством своих заявлений», — сказал Хоффманн.

«Он свободен выражать свое мнение. Человек не обязан разделять это мнение. Свобода выражения мнения включает в себя и самую большую глупость», — заявила она.

Хоффманн подчеркнул, что выборы являются делом Германии, которое должны решать избиратели у избирательных урн.