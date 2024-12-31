Полиция Кении подавляет протесты

В понедельник в столице Кении Найроби усилился гнев после того, как оппозиционный политик и другие лица были арестованы во время протестов из-за предполагаемых похищений критиков правительства.

Антиправительственные протесты сотрясают эту восточноафриканскую страну с июня, когда кадры смертоносных столкновений между полицией и протестующими потрясли страну.

Президент Уильям Руто обещал облегчить жизнь людям и исправить экономику, когда вступит в должность в 2022 году.

Но его предложение сделать это путем повышения налогов на импортируемые основные продукты, такие как яйца и растительное масло, разозлило людей. В конечном итоге Руто не подписал финансовый законопроект после смертоносных протестов.