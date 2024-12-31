Индия успешно запустила свою первую космическую стыковочную миссию

В понедельник Индия запустила свою первую космическую стыковочную миссию на ракете индийского производства, успешно испытав передовые возможности.

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила миссию Space Docking Experiment (SpaDex) с использованием ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

SpaDex предполагает вывод на низкую околоземную круговую орбиту двух небольших космических аппаратов, каждый весом около 220 килограммов (около 485 фунтов).

«Я очень рад объявить об успешном завершении запуска PSLV 60 для миссии SpaDeX», — заявил председатель ISRO С. Соманат вскоре после запуска.

«Ракета вывела спутники на нужную орбиту». Если все пойдет по плану, первая попытка стыковки может состояться уже 7 января, добавил он.

Если Индия сможет осуществить беспилотную стыковку, она станет четвертой страной в истории, достигшей этого результата (наряду с США, Россией и Китаем), что рассматривается как решающее значение для будущих космических проектов.