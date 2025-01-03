Южнокорейские следователи не смогли задержать Юна

Южнокорейские следователи в пятницу приостановили попытку задержания президента Юн Сок Ёля в связи с его кратковременным объявлением военного положения после многочасового противостояния со службой безопасности президента у входа в его резиденцию.

«Сегодня утром мы пытались исполнить ордер на арест, но из-за продолжающегося противостояния это было сочтено фактически невозможным», — заявила на брифинге для журналистов совместная следственная группа с Управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, добавив, что дальнейшие действия будут определены после проверки.

Команда заявила, что им пришлось приостановить операцию из соображений безопасности, поскольку около 300 человек — примерно 100 следователей и 200 сотрудников службы безопасности президента — собрались в узком проходе перед воротами резиденции.