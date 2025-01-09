Lufthansa планирует нанять 10 000 новых сотрудников

Lufthansa Group объявила в среду, что планирует принять на работу около 10 000 человек в 2025 году. Компания стремится нанять «2000 бортпроводников, 1400 сотрудников наземного обслуживания и около 1300 технических экспертов», говорится в заявлении, а также добавляется, что также ищутся 1200 административных работников и 800 новых пилотов.

В компании добавили, что более половины новых сотрудников будут работать в Германии.

По данным компании, дочерние компании Eurowings и Austrian Airlines также планируют нанять сотни новых сотрудников.

Lufthansa отметила, что она по-прежнему работает в рамках «Программы повышения эффективности», и даже если все эти должности будут заполнены, ей все равно придется нанимать меньше новых людей, чем в 2024 году.

За последние три года компания приняла на работу 30 000 новых сотрудников.

В прошлом году финансовое положение компании было подорвано трудовыми спорами которые обошлись Lufthansa Group примерно в 450 миллионов евро (463 миллиона долларов США), усилением конкуренции и ростом издержек В общей сложности в Lufthansa работает около 100 000 человек в 90 странах.