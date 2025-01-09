Германия и Франция критикуют угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии

Германия заявила, что границы не должны изменяться силой после того, как избранный президент США Дональд Трамп отказался исключить возможность военных действий с целью взятия под контроль Гренландии.

Огромный арктический остров является автономной территорией Дании, члена ЕС и НАТО.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что «как всегда, действует твердый принцип... что границы не должны перемещаться силой», подчеркнув международные соглашения, такие как Устав ООН.

Хебестрайт отказался отвечать на вопрос о том, воспринял ли Берлин всерьез угрозы Трампа в адрес Дании.

«Я не хочу давать оценку» этим комментариям, заявил Хебестрайт на очередной пресс-конференции, добавив лишь, что правительство Германии «приняло их к сведению».

Позднее в тот же день канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсудил высказывания Трампа с другими лидерами ЕС, повторив при этом, что неприкосновенность границ является «основополагающим международным правом».

Шольц заявил, что в ходе переговоров с лидерами ЕС возникло «непонимание» относительно «определенных заявлений», поступивших из США.

«Принцип нерушимости границ применим к каждой стране, независимо от того, находится ли она к востоку или к западу от нас», — сказал Шольц.