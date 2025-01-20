TikTok восстанавливает работу в США

В воскресенье новый президент США Дональд Трамп заявил, что издаст указ об отсрочке запрета TikTok, как только он будет приведен к присяге в понедельник .

Комментарии Трампа прозвучали после того, как приложение было закрыто в США перед федеральным запретом, недавно поддержанным Верховным судом США.

«Я прошу компании не позволять TikTok оставаться в тени», — написал Трамп на своей собственной платформе социальных сетей Truth Social. «Американцы заслуживают увидеть нашу захватывающую инаугурацию в понедельник, а также другие события и разговоры».

В ответ на комментарии Трампа TikTok заявил, что восстановит работу в США, и поблагодарил избранного президента за «предоставление необходимой ясности и заверений нашим поставщикам услуг в том, что они не столкнутся с какими-либо штрафными санкциями, предоставляя TikTok более чем 170 миллионам американцев и позволяя процветать более чем 7 миллионам малых предприятий».

Трамп, который в прошлом призывал к подобному запрету, также выдвинул идею о создании совместного американо-китайского предприятия, но не раскрыл подробностей.

По словам нового советника по национальной безопасности Майка Уолца, избранный президент, как сообщается, заявил, что не будет возражать против сохранения китайского права собственности на приложение, если будут приняты меры по обеспечению защиты и хранения данных американских пользователей на территории США.