Трамп обещает остановить «вторжение иммигрантов»

Избранный президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне в воскресенье, за день до того, как он, как ожидается, примет присягу и станет 47-м президентом США .

Трамп заявил толпе на Capital One Arena в центре Вашингтона, что он остановит «вторжение» иммигрантов на границе.

В частности, Трамп выделил преступников среди недавней волны венесуэльских мигрантов. Он пообещал выслать из США членов венесуэльской банды Tren de Aragua.

«Это грубые люди, и они убираются из нашей страны», — заявил избранный президент.

Трамп должен принять присягу в понедельник в полдень

Трамп и другие выступавшие на митинге заявили, что избранный президент получил четкий мандат на свои планы. На президентских выборах 5 ноября Трамп выиграл всенародное голосование и получил подавляющее большинство в коллегии выборщиков .

Избранный президент заявил, что опубликует «оставшиеся записи, связанные с убийствами» президента США Джона Ф. Кедди, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.