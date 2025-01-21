Трамп отдал приказ о выходе США из Парижского соглашения по климату и ВОЗ

Дональд Трамп уволил четырех высокопоставленных государственных чиновников, назначенных его предшественником Джо Байденом, и предупредил, что еще более 1000 человек будут уволены на фоне опасений во многих кругах, что он уберет любого, кто не продемонстрирует полной преданности его программе.

«Мое президентское кадровое управление активно занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев президента из предыдущей администрации, которые не разделяют нашу концепцию «Сделать Америку снова великой», — написал Трамп в сообщении на сайте Truth Social сразу после полуночи.

Он назвал имена четырех человек, которые были немедленно уволены: знаменитого шеф-повара Хосе Андреса из Президентского совета по спорту, фитнесу и питанию, Марка Милли, бывшего высокопоставленного генерала, из Национального консультативного совета по инфраструктуре, Брайана Хука из Центра ученых Уилсона и Кейшу Лэнс Боттомс из Президентского совета по экспорту.