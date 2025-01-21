Израиль освободил 90 палестинцев в рамках соглашения о прекращении огня

Большинство освобожденных палестинцев были с оккупированного Израилем Западного берега, а остальные — из Восточного Иерусалима, сообщают израильские СМИ со ссылкой на тюремное управление страны.

По имеющимся данным, большинство освобожденных составили женщины и несовершеннолетние.

Израиль согласился освободить 2000 заключенных палестинцев в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня.

В честь прибытия автобусов с бывшими заключенными в фактическую столицу Западного берега реки Иордан Рамаллу был запущен фейерверк. Тысячи людей ждали их, чтобы поприветствовать.

Освобождение произошло после того, как другая сторона передала троих израильских заложников, положив начало реализации соглашения о прекращении огня между группировкой и Израилем.