Первые указы Трампа указывают на его цели

Дональд Трамп подписал шквал указов в день своей инаугурации в понедельник. Необычным было не только их большое количество — Трамп подписал несколько президентских указов за красным столом на Capitol One Arena перед десятками тысяч ликующих фанатов. Толпа сторонников Трампа собралась на месте, чтобы посмотреть прямую трансляцию инаугурации и лично отпраздновать победу своего президента.

Обычно вступающий в должность президент США подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома, что Трамп и сделал позднее в тот же день, подписав еще несколько указов.

Исполнительные указы — это директивы, которые президент издает без необходимости консультироваться с Конгрессом, который отвечает за принятие обычных законов. Президент может обойти Палату представителей и Сенат, отдавая собственные инструкции напрямую федеральным чиновникам.

«Указы президента устанавливают рамки для действий [федеральных] агентств», — сообщила в интервью по электронной почте Мишель Иган, профессор политологии, управления и экономики в Американском университете в Вашингтоне (округ Колумбия).