Опрос показал, что немцы, особенно молодые люди, которые узнают новости через социальную сеть TikTok , чаще придерживаются благожелательного отношения к России и Китаю.

В ходе опроса, проведенного Институтом Алленсбаха для Свободной демократической партии Германии (СвДП), ориентированной на бизнес, в конце 2024 года около 2000 человек выясняли свои взгляды на различные вопросы: от того, считают ли они Китай диктатурой, до того, как они относятся к вторжению России в Украину.

Респондентов также спросили об их мнении о пандемии COVID-19 и вакцинах против нее.

Опрос сравнил политические взгляды респондентов, которые полагались на газеты и телевидение, чтобы получать новости, с теми, кто следил за последними новостями через платформы социальных сетей, особенно TikTok. Он учитывал возраст респондентов.

На вопрос, полностью ли они согласны с тем, что Китай является диктатурой, 57% читателей немецких газет и 56,5% зрителей общественного телевидения согласились. Это противостояло всего лишь 28,1% пользователей TikTok, а пользователи X, YouTube и подкастов оказались посередине.

Среди респондентов в возрасте от 16 до 29 лет с этим утверждением согласились 67%, а среди пользователей TikTok этот показатель снизился до 62%.

Около 40,2% читателей национальных газет полностью согласились с важностью поддержки Запада для Украины. Напротив, только 13,6% пользователей TikTok согласились с этим утверждением, и 29,8% пользователей X, платформы социальных сетей, которая теперь принадлежит миллиардеру Илону Маску.