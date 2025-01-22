Европа готовится к торговым пошлинам от США

Немецкая торгово-промышленная палата (DIHK) уже предупредила о серьезных последствиях в связи с угрозой введения импортных пошлин США . «Последствия введения новых пошлин США будут серьезными для экономики Германии», — заявила генеральный директор DIHK Хелена Мельникова немецкой газете Rheinische Post .

Она отметила, что в Германии каждое четвертое рабочее место связано с экспортом, а каждое второе рабочее место — с промышленностью.

Вот почему, в отличие от Мерца, министр экономики Германии Роберт Хабек из партии «Зеленых» занимает более воинственную позицию: «Европа готова. Если американцы введут пошлины, на что я не надеюсь и чего не хочу, Европа, безусловно, будет в состоянии принять контрмеры, в том числе те, которые повлияют на американскую экономику», — заявил Хабек.

Хабек, в обязанности которого также входит борьба с изменением климата, назвал объявленный Трампом выход из Парижского соглашения по климату «фатальным сигналом для мира».

Однако и дома ему пришлось наблюдать, как вопросы защиты климата все дальше и дальше отодвигаются на второй план в ходе текущей предвыборной кампании.