Трамп подтверждает худшие опасения многих немецких политиков

Будь то угрозы прекратить политику защиты климата и введение пошлин на европейские товары или же предсказывание нового империализма, который претендует на Панамский канал и Гренландию, Дональд Трамп подтверждает все худшие опасения многих немецких политиков.

Несмотря на это, канцлер Германии Олаф Шольц поздравил нового президента США с инаугурацией, пожелав ему «силы и успеха» в решении предстоящих задач, он добавил, что «вместе мы можем обеспечить решающий импульс по обе стороны Атлантики для свободы, мира и безопасности, а также процветания и экономического развития».

Напомним, что Шольц не присутствовал в Вашингтоне, как и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц из консервативного Христианско-демократического союза ( ХДС ). Трамп пригласил только политиков-единомышленников, таких как премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей.

Только крайне правая партия Германии «Альтернатива для Германии» (AfD) с нетерпением ждет новой администрации Трампа. Лояльный Трампу Илон Маск открыто поддержал AfD на своей платформе X, когда написал, что «только AfD может спасти Германию» и назвал Шольца «некомпетентным дураком».

Теперь деликатная оценка посла Германии в США Андреаса Михаэлиса способствовала усилению трансатлантической напряженности. Это была дипломатическая телеграмма, предназначенная для министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и просочившаяся в СМИ, содержащая резкую критику Трампа.