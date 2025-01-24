Компания «Стратегия Роста» - кто они и чем так полезны остальным?

Команда экспертов или люди кто всю жизнь в переговорах, практики, с авторскими технологиями и методиками. 2400 успешных кейсов по переговорам, по итогам совместной работы с Заказчиком над его клиентом 540 заключенных контрактов на общую сумму 6,8млрд рублей.

Умеешь правильно говорить? – всё получится

На сегодняшний день, ажиотаж и внимание к компании «Стратегия роста» приковано не просто так. Мало кто знает, и ещё меньше кто понимает, что для поиска клиентов недостаточно штата продавцов и начальный капитал…

В мире бизнеса и предпринимательства одним из ключевых навыков является умение общаться на языке своего потенциального клиента. Однако часто многие просто не могут понять на каком языке он говорит, понимают что русский, а как говорить также как он не понимают.

Как говорить клиентам так чтобы они хотели общаться с вами, чтобы в дальнейшем выбирали ваш продукт и считали вас своим лучшим партнёром? Ответ прост, но не проста реализация:

Обязательная подготовка к встрече

Изучение оппонента по его основным особенностям и потребностям, причём личным потребностям, а не потребностям компании

Заранее продумайте ход беседы и не в коем случае не продавайте на первой встрече свой продукт

Всегда начинайте разговор разогрева, поговорите о погоде и нынешних проблемах в моменте

Постарайтесь стать интересным как человек, а не как специалист в своём продукте

На этом, а также многом другом, связанным с процессом переговоров и пути от встречи до успешной сделки строится методология компании «Стратегия роста» где предлагается помощь не только в продвижении своего бизнеса, но и в выстраивании алгоритма отношений с партнерами на основе взаимного интереса и взаимопонимания.

Стратегия роста любой компании является ключевым инструментом для успешного развития в различных отраслях и направлениях. Она позволяет организациям определить цели и пути их достижения, обеспечивая устойчивый и эффективный рост. Проект «Стратегия роста» стал объектом повышенного внимания и интереса, благодаря своей доказанной эффективности и положительным отзывам от клиентов.

Руководитель проекта, эксперт в бизнес-коммуникациях и член экспертного совета при комитете по финансовому рынку аппарата Государственной Думы РФ, Станислав Паулаускас, подчеркивает важность разработки и реализации стратегии роста для компаний. Он отмечает, что в современных условиях конкуренции и изменений на рынке, без четкого плана развития, компании рискуют остаться позади и упустить возможности для роста.

Процесс создания стратегии роста включает в себя анализ внутренних и внешних факторов, определение целей и приоритетов компании, разработку конкретных действий и механизмов контроля за их выполнением. Ключевым моментом является выработка уникального конкурентного преимущества, которое позволит компании выделиться на рынке и привлечь больше клиентов.

Проект «Стратегия роста» под руководством Станислава Паулаускаса предлагает компаниям индивидуальный подход, учитывая их особенности и потребности. Команда экспертов помогает разработать стратегию, которая будет оптимально сочетать внутренние ресурсы компании с внешними возможностями рынка. Клиенты, которые уже воспользовались услугами проекта, отмечают улучшение бизнес-показателей, увеличение прибыли и увеличение доли рынка.