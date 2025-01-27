Греция: Массовые протесты требуют справедливости

Десятки тысяч протестующих в Греции в воскресенье потребовали справедливости для 57 жертв самой смертоносной железнодорожной катастрофы в стране в 2023 году.

Демонстрации прошли в 97 городах Греции и в 13 местах за рубежом. В маршах в крупнейших греческих городах Афинах и Салониках приняли участие около 30 000 и 16 000 демонстрантов соответственно.

Протесты по всей Греции были в основном мирными, за исключением случаев, когда люди нападали на полицию с камнями и файерами, а власти отвечали слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Однако эти инциденты длились всего несколько минут.

София Клефтаки, присутствовавшая на демонстрации в Афинах, сообщила, что в результате столкновений пострадал один человек.

Демонстрация перекрыла большую часть центра Афин.

«Спустя два года после трагедии никто не наказан, никто не находится в тюрьме», — заявил толпе протестующих Илиас Папангелис, 18-летняя дочь которого оказалась среди убитых.

«Это была самая что ни на есть мафиозная операция по сокрытию информации», — заявила Мария Каристиану, дочь которой погибла в авиакатастрофе, афинским протестующим, марширующим у здания парламента в воскресенье.