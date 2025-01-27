Трамп приостанавливает действие колумбийских пошлин

Вечером в воскресенье Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп отказывается от введения пошлин и некоторых санкций против Колумбии.

Это решение принято после согласия Колумбии на принятие депортированных мигрантов из США. Согласно заявлению пресс-секретаря Каролин Ливитт, Колумбия согласилась с условиями президента Трампа и без ограничений и задержек примет всех нелегальных иммигрантов из своей страны, возвращаемых из Соединенных Штатов, включая тех, кто будет доставлен на американских военных самолетах.

Ливитт объявил, что планирует отложить решение о введении пошлин на товары из Колумбии и оставить его на потом. Вместо этого он намерен сохранить ограничения на визы для колумбийских чиновников до тех пор, пока не будет успешно организован возврат депортированных граждан. Ранее Трамп высказался о намерении ввести карательные меры против Колумбии, но Ливитт предпочел отложить решение по введению пошлин и сосредоточиться на сохранении визовых ограничений.