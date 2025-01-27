Беларусь: Лукашенко готовится к седьмому сроку у власти

По данным экзит-пола, в воскресенье вечером белорусский лидер Александр Лукашенко получил 87,6% голосов.

Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года, и поскольку голосование началось ранее в тот же день, его дальнейшее пребывание у власти в течение 5 лет казалось практически неизбежным.

Напомним, что Лукашенко баллотировался против четырех кандидатов, трое из которых внешне лояльны ему и представляют проправительственные партии.

Четвертый претендент, Анна Канапацкая, выразила осторожное несогласие с некоторыми направлениями политики Лукашенко, назвав себя «единственной демократической альтернативой Лукашенко», а также предостерегая сторонников от «чрезмерной инициативы».

Канапацкая заявила, что признает Лукашенко победителем выборов 2020 года, на которых она набрала 1,7% голосов. Предыдущее голосование было осуждено внешними наблюдателями как мошенническое.

Голосуя в воскресенье, Лукашенко заявил, что в Беларуси «жестокая демократия», добавив: «Мы ни на кого не оказываем давления и никого не заставим молчать».

Однако он добавил, что тюрьма предназначена «для людей, которые слишком широко раскрывают рот, грубо говоря, для тех, кто нарушает закон».