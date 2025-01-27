Срок вывода израильских войск с юга Ливана истекает

Офис президента Палестины Махмуда Аббаса отклонил предложение Дональда Трампа о «зачистке» сектора Газа и о том, чтобы Египет и Иордания приняли больше палестинцев.

Палестинская администрация, которая осуществляет ограниченный контроль над частями оккупированного Западного берега, заявила, что любое массовое перемещение «является нарушением красных линий, против которых мы неоднократно предупреждали».

«Наши люди не уйдут», — говорится в заявлении. «Мы предупреждаем о последствиях такой опасной политики Израиля, которая способствует разрыву связей сектора Газа и перемещению его населения, что приведет к дестабилизации».

Министр финансов Израиля, придерживающийся крайне правых взглядов, Бецалель Смотрич приветствовал идею президента США Дональда Трампа «зачистить» Газу путем переселения палестинских жителей этой территории в Египет и Иорданию .

В субботу Трамп заявил, что говорил о переселении палестинцев из Газы к королю Иордании Абдалле II.

«Я бы хотел, чтобы Египет принял людей. И я бы хотел, чтобы Иордания приняла людей», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Он добавил, что рассчитывает в воскресенье поговорить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Смотрич, ярый противник прекращения войны в Газе, приветствовал эту идею.

«Я, с Божьей помощью, буду работать с премьер-министром и кабинетом министров, чтобы обеспечить наличие оперативного плана по скорейшей реализации этого решения», — сказал Смотрич.