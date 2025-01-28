«Спартанцы»: как можно получать до 55 000 в неделю, работая велокурьером?

Сегодня курьер — это не просто профессия, а реальная возможность хорошо зарабатывать, сохраняя свободу передвижения. Официальный партнёр Два Колеса — компания "Спартанцы" приглашает велокурьеров на работу в городах России, предлагая доход до 55 000 рублей в неделю!

Почему выбирают работу в "Спартанцах"?

Высокий доход — выплаты каждую среду. Курьеры получают оплату за каждый выполненный заказ, почасовую оплату, а также дополнительные бонусы за работу в сложных погодных условиях.

— выплаты каждую среду. Курьеры получают оплату за каждый выполненный заказ, почасовую оплату, а также дополнительные бонусы за работу в сложных погодных условиях. Бонусы каждую неделю — стабильные доплаты за активность и количество выполненных заказов.

— стабильные доплаты за активность и количество выполненных заказов. Максимальная прозрачность — нет посредников и скрытых комиссий, работаешь напрямую с ведущей курьерской платформой.

— нет посредников и скрытых комиссий, работаешь напрямую с ведущей курьерской платформой. Быстрое оформление — один звонок, и уже завтра ты выходишь на оплачиваемую стажировку.

Приведи друга и получи до 30 000 рублей!

Акция "Приведи друга" — отличный способ заработать дополнительно! За каждого друга, который устроится в компанию по твоей рекомендации, можно получить до 30 000 рублей. Просто поделись ссылкой 2klmsk.ru/friend и следи за увеличением своего дохода.

Где мы работаем?

Компания "Спартанцы" — лидер по найму курьеров в России. Мы работаем в крупнейших городах, таких как:

Москва

Санкт-Петербург

Оренбург

Нижний Новгород

Казань

Владимир

Красноярск

Омск

Набережные Челны

Нижнекамск

Новосибирск

Уфа

Альметьевск

И другие города

Не упускай возможность стать частью команды "Спартанцев" и начать зарабатывать уже на следующей неделе! Оставь заявку на сайте и начинай карьеру велокурьера прямо сейчас!