«Спартанцы»: как можно получать до 55 000 в неделю, работая велокурьером?

От
Алексей Иванченко
-

Сегодня курьер — это не просто профессия, а реальная возможность хорошо зарабатывать, сохраняя свободу передвижения. Официальный партнёр Два Колеса — компания "Спартанцы" приглашает велокурьеров на работу в городах России, предлагая доход до 55 000 рублей в неделю!

Почему выбирают работу в "Спартанцах"?

  • Высокий доход — выплаты каждую среду. Курьеры получают оплату за каждый выполненный заказ, почасовую оплату, а также дополнительные бонусы за работу в сложных погодных условиях.
  • Бонусы каждую неделю — стабильные доплаты за активность и количество выполненных заказов.
  • Максимальная прозрачность — нет посредников и скрытых комиссий, работаешь напрямую с ведущей курьерской платформой.
  • Быстрое оформление — один звонок, и уже завтра ты выходишь на оплачиваемую стажировку.

Приведи друга и получи до 30 000 рублей!

Акция "Приведи друга" — отличный способ заработать дополнительно! За каждого друга, который устроится в компанию по твоей рекомендации, можно получить до 30 000 рублей. Просто поделись ссылкой 2klmsk.ru/friend и следи за увеличением своего дохода.

Где мы работаем?

Компания "Спартанцы" — лидер по найму курьеров в России. Мы работаем в крупнейших городах, таких как:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Оренбург
  • Нижний Новгород
  • Казань
  • Владимир
  • Красноярск
  • Омск
  • Набережные Челны
  • Нижнекамск
  • Новосибирск
  • Уфа
  • Альметьевск
  • И другие города

Не упускай возможность стать частью команды "Спартанцев" и начать зарабатывать уже на следующей неделе! Оставь заявку на сайте и начинай карьеру велокурьера прямо сейчас!

 