85% гренландцев выступают против присоединения к США

Опрос общественного мнения показал, что 85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США после того, как президент Дональд Трамп заявил, что граждане там стремятся к этому.

По данным опроса, проведенного компанией Verian по заказу датской газеты Berlingske , лишь 6% гренландцев выступают за вхождение в состав США, а 9% еще не определились.

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет жизненно важное значение для безопасности США и что Дания должна отказаться от контроля над этим стратегически важным арктическим островом.

А на выходных Трамп заявил на борту Air Force One: «Я думаю, у нас это получится», добавив, что 57 000 жителей этого арктического острова «хотят быть с нами».

Американские военные уже имеют постоянное присутствие на базе Питуффик на северо-западе Гренландии, которая является стратегическим местом расположения системы раннего предупреждения о баллистических ракетах.