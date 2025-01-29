Российские дипломаты прибыли в Сирию для налаживания отношений

Российские дипломаты во вторник прибыли в Сирию впервые после падения режима бывшего диктатора Башара Асада в декабре.

Как сообщило российское государственное информационное агентство РИА Новости, в состав российской делегации вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель по Сирии Александр Лаврентьев.

Российский государственный телеканал RT и полуофициальная сирийская газета Al Watan сообщили, что российская делегация встретится с новым лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Аш-Шараа возглавляет исламистскую группировку «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая в настоящее время запрещена в России как «террористическая организация», находится в террористических списках России, США, ООН и других стран и организаций.

В интервью государственному телеканалу Саудовской Аравии «Аль-Арабия», данном в конце декабря, аш-Шараа подчеркнул прочные стратегические связи между Москвой и Дамаском.

«Все вооружение Сирии российского происхождения, и многие электростанции управляются российскими специалистами... Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии так, как этого хотят некоторые», — сказал он, отметив «глубокие стратегические интересы между Россией и Сирией».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетил Сирию в декабре и призвал новых правителей страны выдворить российские войска, заявив, что такой шаг будет способствовать «стабильности» на Ближнем Востоке.

В понедельник министры иностранных дел стран ЕС договорились начать смягчение санкций в отношении Сирии после того, как делегации ЕС, Германии и Франции посетили Дамаск.