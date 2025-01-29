500 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Конго

Более 500 000 человек были перемещены в январе из-за ожесточенных боев в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК), сообщил министр иностранных дел страны на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН во вторник.

«Гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться: только в январе в провинциях Северное и Южное Киву появилось более 500 000 новых (внутренне перемещенных лиц)», — заявила министр иностранных дел Конго Тереза ​​Кайиквамба Вагнер.

В худшей эскалации затяжного конфликта за более чем десятилетие, поддерживаемые Руандой повстанцы M23 вошли в Гому, столицу Северного Киву и крупнейший город в восточном Конго, в понедельник. Значительная часть города теперь находится под контролем повстанцев.

Тем временем миротворческая миссия ООН в ДРК (МООНСДРК) призвала к международному вмешательству в связи с эскалацией насилия в стране.

«Ситуация в Гоме требует срочных и скоординированных международных действий», — заявила Вивиан ван де Перре, заместитель специального представителя по защите и операциям в МООНСДРК, на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

«Эти атаки продолжают опустошать город, убивая, раня, травмируя и вынуждая мирных жителей покидать свои дома, а также усугубляя кризис», — сказал он, добавив, что миротворческая миссия ООН приняла большое количество людей, ищущих защиты в Гоме.