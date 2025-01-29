Администрация Трампа предложит всем федеральным служащим компенсацию

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник намерена разослать всем федеральным служащим служебную записку, предоставляющую им возможность присоединиться к плану, который позволит им сохранить заработную плату и льготы до конца этого года, если они решат не возвращаться на работу лично.

Согласно электронному письму, отправленному федеральным служащим и опубликованному информационными агентствами, «программа отсроченного увольнения» позволит федеральным служащим оставаться на зарплате до 30 сентября без необходимости работать.

В электронном письме федеральным служащим дается срок до 6 февраля, чтобы решить, хотят ли они принять участие в программе. Федеральные выкупы обычно ограничены суммой в 25 000 долларов (24 000 евро).

Администрация Трампа также предупредила о планах по сокращению размера правительства, поскольку она ожидает увидеть «более оптимизированную и гибкую рабочую силу».

В электронном письме говорится, что, хотя военные и некоторые агентства, скорее всего, увеличат численность своих сотрудников, большинство агентств, скорее всего, испытают сокращения за счет реорганизации и увольнений.

Ранее на этой неделе Министерство юстиции США заявило, что уволило нескольких профессиональных юристов , которые работали над уголовными делами Трампа.