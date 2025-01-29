Суд США временно заблокировал заморозку федеральной помощи Трампу

Судья США временно заблокировал план президента Трампа по приостановке выплаты федеральных грантов и займов за несколько минут до его вступления в силу во вторник вечером.

Администрация Трампа поздно вечером в понедельник поручила федеральным агентствам приостановить федеральные гранты и займы в США во вторник вечером. Это масштабный шаг, который грозит подорвать образование, здравоохранение, жилищную помощь, ликвидацию последствий стихийных бедствий и другие программы, зависящие от потока федеральных денег.

Исполняющий обязанности директора Управления по управлению и бюджету (OMB), которое курирует федеральный бюджет США, заявил, что заморозка является «временной» и необходима для обеспечения соответствия всего финансирования указам, подписанным президентом Дональдом Трампом.

В служебной записке, направленной правительственным учреждениям в понедельник днем, Белый дом заявил, что государственные служащие «обязанны согласовывать федеральные расходы и действия с волей американского народа, выраженной через президентские приоритеты».

В меморандуме, среди прочего, говорилось, что это включает в себя «прекращение «пробуждения» и превращения правительства в оружие».

Некоторые постановления были направлены на сворачивание мер по защите окружающей среды и усилий по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).