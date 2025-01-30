Бундестаг поддерживает ужесточение миграционной политики

Немецкие законодатели приняли необязательную резолюцию, призывающую правительство ограничить иммиграцию, в частности, отказывать просителям убежища на границе.

В резолюции содержится призыв к правительству пресекать «попытки незаконного въезда в страну без каких-либо исключений» путем установления постоянного пограничного контроля и немедленного задержания лиц, которым необходимо покинуть Германию.

В предложении также говорится, что люди, ищущие защиты и въезжающие в Германию из других европейских стран, должны быть возвращены, поскольку «они уже защищены от преследований».

Законопроект был принят 348 голосами «за», 345 — «против», 10 воздержались.

Предложение было выдвинуто лидером консервативной оппозиции Фридрихом Мерцем из Христианско-демократического союза (ХДС).

Не сразу стало ясно, какие законодатели поддержали это предложение. Однако, поскольку социал-демократы и зеленые ранее выступали против этого предложения, оно, скорее всего, будет иметь успех при поддержке крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) или других более мелких блоков.