Бундестаг проведет дебаты по «закону об ограничении притока мигрантов»

Законопроект под названием Zustrombegrenzungsgesetz («Закон об ограничении притока»). для краткости имеет полное название «Ограничение нелегального притока граждан третьих стран в Германию» и стремится вновь ввести термин «ограничение» в закон о проживании в Германии.

Использование слова Zustrom («приток») само по себе крайне политизировано, поскольку подразумевает, что Германия сталкивается с «потопом» мигрантов .

Закон также направлен на прекращение воссоединения семей мигрантов, находящихся под дополнительной защитой, то есть люди получают ограниченную защиту в Германии, но не имеют права на убежище.

Это также предоставит федеральной полиции Германии полномочия задерживать лиц, подлежащих депортации, и инициировать меры содержания под стражей, а также дополнительные полномочия по депортации мигрантов на границе.

Социал-демократы (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца , выступающие против законопроекта, заявили, что, если он будет принят, они могут передать его на рассмотрение в Федеральный конституционный суд Германии для проверки его соответствия Основному закону Германии.