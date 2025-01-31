Трамп пригрозил БРИКС пошлинами, в случае отказа от доллара

Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил государствам-членам БРИКС 100-процентными пошлинами, чтобы отговорить их от замены доллара США в качестве резервной валюты.

Трамп сделал аналогичное заявление сразу после победы на выборах в ноябре 2024 года.

«Мы потребуем от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами», — заявил он на своей платформе в социальных сетях Truth.

«Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать «привет» тарифам и «прощай» Америке!» — добавил он.

Группа БРИКС состоит в основном из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. За последние несколько лет к группе присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Иран и Индонезия , в результате чего число членов достигло одиннадцати.

Она была сформирована в 2009 году в качестве противодействия доминированию США и западных союзников.