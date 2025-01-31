В Испании прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов

Шесть человек пострадали в результате взрыва на заводе по производству боеприпасов в Испании в четверг. Экстренные службы сообщили, что один из них находится в тяжелом состоянии. Для тушения пожара пришлось вызвать пожарных.

Завод принадлежит Rheinmetall Expal Munitions, дочерней компании немецкого производителя оружия Rheinmetall. Он располагался в Хавали-Вьехо на юго-востоке региона Мурсия в Испании. Пострадавшие мужчины в возрасте от 30 до 52 лет получили травмы головы, ожоги и отравление дымом.

По данным экстренных служб, пятеро из них были доставлены в больницы Мурсии, а шестому оказана помощь на месте.

Завод производит артиллерийские боеприпасы, минометные и среднекалиберные снаряды, а также ракетные двигательные установки. Rheinmetall не делала заявления о причине взрыва.

Инцидент также спровоцировал лесной пожар в промышленной зоне, который распространился на площади 2000 квадратных метров, прежде чем его удалось потушить.