Временный президент Сирии обещает сформировать инклюзивное правительство

На следующий день после назначения Ахмедом аш-Шараа на пост временного президента Сирии он пообещал провести «конференцию по национальному диалогу» и сформировать инклюзивное правительство.

«Мы будем работать над инклюзивным переходным правительством, которое будет отражать многообразие Сирии », — сказал он в своем первом телевизионном обращении к нации после падения свергнутого лидера Башара Асада в декабре 2024 года.

Этот процесс должен привести Сирию к «свободным и справедливым выборам», сказал аль-Шараа, который также поклялся сохранить «гражданский мир» и территориальное единство Сирии. В своей речи аль-Шараа заявил, что сформирует небольшой законодательный орган, чтобы заполнить парламентскую пустоту до проведения новых выборов. Сирийский парламент был распущен в среду.

«В ближайшие дни мы объявим о создании комитета, которому будет поручена подготовка конференции по национальному диалогу, прямой площадки для дискуссий, чтобы выслушать различные точки зрения на нашу будущую политическую программу», — сказал он.

За этим последует «конституционная декларация», сказал он, очевидно, имея в виду процесс разработки новой конституции.