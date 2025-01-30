Coca-Cola отзывает некоторые банки из-за высокого уровня хлората

«Небольшое количество» напитков Coca-Cola и Appletiser было отозвано в Великобритании, поскольку в этих продуктах может содержаться высокое количество химического вещества под названием хлорат.

Отзыву подлежат банки Coca-Cola, Diet Coke, Coca-Cola Zero и Sprite Zero объемом 330 мл, распространяемые исключительно в ресторанах и кафе, а также групповые упаковки, содержащие шесть банок по 250 мл газированного яблочного сока Appletiser.

Партнер Coca-Cola по розливу заявил в среду, что постановление не коснется банок стандартного размера, а также всех стеклянных и пластиковых бутылок, продаваемых в Великобритании.

Компания заявила, что принимает меры предосторожности, отзывая некоторые из своих безалкогольных напитков, написав, что потенциально высокие уровни хлората «не представляют серьезной угрозы безопасности пищевых продуктов, особенно при нерегулярном употреблении».

Однако компания предупредила о неблагоприятных последствиях для здоровья людей, чувствительных к хлорату, особенно маленьких детей и потребителей с уже имеющимися заболеваниями, такими как заболевания щитовидной железы и почек.