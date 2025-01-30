Администрация Трампа отменяет меморандум о прекращении федерального финансирования

Администрация Трампа в среду отменила масштабную директиву о заморозке всех федеральных грантов и помощи после того, как этот шаг был временно заблокирован федеральным судьей.

Заморозка финансирования, вступившая в силу во вторник, как полагают, нарушила десятки миллиардов долларов расходов на здравоохранение, образование, ликвидацию последствий стихийных бедствий, жилищную помощь и другие программы.

В служебной записке, направленной Управлением по управлению и бюджету (OMB) правительственным учреждениям, содержался ряд вопросов, на которые можно было ответить «да» или «нет», в том числе «продвигает ли эта программа гендерную идеологию ?» и «продвигает ли эта программа каким-либо образом аборты?»

Этот шаг вызвал волну замешательства и паники и повысил вероятность конституционного кризиса.

В среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что меморандум Административно-бюджетного управления был отменен.

Однако она заявила, что заморозка финансирования остается в силе.

«Это НЕ отмена заморозки федерального финансирования. Это просто отмена меморандума Административно-бюджетного управления», — написала она в социальных сетях.