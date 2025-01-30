Meta* соглашается урегулировать иск 2021 года, поданный Трампом

Компания Meta* согласилась выплатить президенту Дональду Трампу 25 миллионов долларов (24 миллиона евро) для урегулирования иска, поданного им в 2021 году, в котором он утверждал, что подвергся неправомерной цензуре со стороны Facebook** и Instagram*** после беспорядков в Капитолии США.

По данным издания Wall Street Journal, которое первым сообщило об урегулировании, около 22 миллионов долларов из суммы урегулирования пойдут на финансирование будущей президентской библиотеки Трампа, а оставшаяся часть пойдет на покрытие судебных издержек и выплат другим истцам по этому делу.

По словам представителя Meta Энди Стоуна, соглашение не требует от компании признания правонарушения.

Трамп ранее критиковал приостановку действия его счетов после атаки на Капитолий 6 января.

Цукерберг осудил нападение на Конгресс в 2021 году и в том же году опубликовал на Facebook** следующее сообщение: «Шокирующие события последних 24 часов ясно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время своего пребывания у власти, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к своему избранному преемнику Джо Байдену».

* Компания Meta и её продукты признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.

** Принадлежит компании Meta, чьи продукты признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.

*** Принадлежит компании Meta, чьи продукты признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.