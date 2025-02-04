Главный дипломат ЕС: «В Европе растет саботаж»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас представляла 1,3 миллиона человек в крошечной стране, зажатой между Россией и Балтийским морем. С момента вступления в должность главы внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) в конце 2024 года 47-летняя женщина теперь выступает на мировой арене от имени примерно 450 миллионов человек в 27 странах.

Но одно осталось неизменным: Каллас по-прежнему пристально следит за Россией.

«Очевидно, что в Европе растет число случаев саботажа», — сказал Каллас корреспонденту Александре фон Намен, отвечая на вопрос о серии предполагаемых гибридных атак, последняя из которых была связана с глубоководными кабелями в шведской экономической зоне Балтийского моря.

«Нам не следует рассматривать эти события изолированно, а как часть более широкой картины. И понимать, что намерения России в отношении Европы и европейской архитектуры безопасности не изменились», — заявил Каллас в эксклюзивном интервью в четверг в брюссельской штаб-квартире Европейской службы внешних связей.

США и страны ЕС вместе поставляли оружие и помощь Украине в течение трех лет. Но в первые несколько недель своего пребывания у власти Трамп не терял времени, раскритиковав ЕС за торговые и оборонные расходы. Он также шокировал Европу, заявив о желании захватить автономную датскую территорию Гренландию .

«Мы по-прежнему друзья. Мы по-прежнему союзники», — сказал Каллас об отношениях ЕС-США. «Они — наш крупнейший партнер в плане экономики, но также и в плане безопасности».

«На этой неделе у меня был очень хороший телефонный разговор с госсекретарем Марко Рубио. Мы обсуждали разные части мира, в которых мы сотрудничаем, а также смотрели, где мы можем сделать больше», — сказала она. «Поэтому я совершенно уверена, что у нас хорошие отношения».