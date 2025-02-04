Тарифы Трампа пугают инвесторов и усиливают опасения по поводу инфляции

Мировые фондовые рынки рухнули, доллар вырос, цены на нефть подскочили, а мировые лидеры приготовились к ответным мерам. Это были почти немедленные реакции на новые тарифы президента США Дональда Трампа на Канаду, Мексику и Китай, подписанные в закон в выходные.

Со вторника США должны были ввести 25% дополнительных пошлин на импорт из Канады и Мексики и 10% на товары из Китая сверх текущей тарифной ставки. Импорт энергоносителей из Канады будет облагаться 10% тарифом. Однако за несколько часов до вступления пошлин в силу Трамп приостановил их действие как для Мексики, так и для Канады на 30 дней, пока продолжались переговоры.

Тарифы Трампа беспрецедентны по своему охвату и масштабу, они нацелены на трех крупнейших торговых партнеров США одновременно. Экономисты заявили, что их воздействие, скорее всего, парализует экономический рост как в США, так и во всем мире.

В то время как президент оправдывал этот шаг попыткой устранить крупные дисбалансы в торговле и бороться с незаконной торговлей наркотиками и нелегальной иммиграцией, Карстен Бжески, главный экономист голландского банка ING в Германии, предупредил, что тарифы ознаменовали начало «полномасштабной торговой войны, которая все еще может обостриться».

Рюдигер Бахманн, профессор экономики в Университете Нотр-Дам в США, отметил, что «[Трамп], похоже, не делает различий между традиционными друзьями и врагами, добавив, что «Китай, по-видимому, получает более выгодную сделку, чем его союзники Канада и Мексика».