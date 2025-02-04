Нетаньяху встретится с Трампом по вопросу прекращения огня в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить будущее прекращения огня в секторе Газа.

Нетаньяху стал первым иностранным лидером, посетившим Трампа с момента его вступления в должность 20 января.

Поездка проходит на фоне подготовки ко второму этапу прекращения огня, цель которого — окончательно положить конец войне.

Перед отъездом в США Нетаньяху заявил, что наступательные действия Израиля в секторе Газа и Ливане «перекроили карту» Ближнего Востока. «Но я верю, что, работая в тесном контакте с президентом Трампом, мы сможем изменить его еще больше, причем в лучшую сторону», — заявил израильский лидер.

Накануне визита Нетаньяху Трамп заявил журналистам, что в Газе «нет никаких гарантий сохранения мира».

Трамп призвал палестинцев переехать в соседние страны, такие как Египет или Иордания. Каир, и Амман отвергли это предложение.